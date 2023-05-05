Штруфф – Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: россиянин выиграл первый сет

В Мадриде (Испания), где проходит грунтовой турнир серии «Мастерс», завершился первый сет полуфинального матча российского теннисиста Аслана Карацева с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Первый сет остался за россиянином, который сделал решающий брейк в седьмом гейме. Счёт — 6:4 в пользу Карацева.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. Произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

В финале победитель матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев сыграет с первым сеяным, испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.