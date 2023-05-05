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Штруфф – Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: россиянин выиграл первый сет

Штруфф – Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: россиянин выиграл первый сет
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В Мадриде (Испания), где проходит грунтовой турнир серии «Мастерс», завершился первый сет полуфинального матча российского теннисиста Аслана Карацева с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Первый сет остался за россиянином, который сделал решающий брейк в седьмом гейме. Счёт — 6:4 в пользу Карацева.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 21:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		4  
6 		1  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. Произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

В финале победитель матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев сыграет с первым сеяным, испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.

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