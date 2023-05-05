Штруфф — Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: после двух сетов счёт равный

В Мадриде (Испания), где проходит грунтовой турнир серии «Мастерс», завершился второй сет полуфинального матча российского теннисиста Аслана Карацева с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.

Соперник россиянина сделал брейк уже втором гейме и уверенно довёл партию до победы. Счёт в матче Карацев – Штруфф – 6:4, 3:6.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. И произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

В финале победитель матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев сыграет с первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.