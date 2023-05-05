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Штруфф — Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: после двух сетов счёт равный

Штруфф — Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: после двух сетов счёт равный
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В Мадриде (Испания), где проходит грунтовой турнир серии «Мастерс», завершился второй сет полуфинального матча российского теннисиста Аслана Карацева с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.

Соперник россиянина сделал брейк уже втором гейме и уверенно довёл партию до победы. Счёт в матче Карацев – Штруфф – 6:4, 3:6.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 21:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 2
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. И произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

В финале победитель матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев сыграет с первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.

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