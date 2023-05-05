Ян-Леннард Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, дошедшим до финала «Мастерса»
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Представитель Германии Ян-Леннард Штруфф стал первым в истории теннисистом, дошедшим до финала «Мастерса» после поражения в квалификации. В основную сетку немец попал как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.
Любопытно, что в финальном раунде квалификации и в полуфинале турнира в Мадриде Штруфф встречался с одним и тем же соперником – россиянином Асланом Карацевым. Только в квалификации немец проиграл 4:6, 2:6, а в полуфинале взял реванш со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
В финале «Мастерса» в Мадриде Штруфф сыграет с первым сеяным, испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул. Ян-Леннард поборется за € 1,1 млн евро и 1000 очков в рейтинг. Даже в случае поражения в финале он поднимется на 28-ю строчку, добавив 608 очков.
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