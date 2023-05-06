Ян-Леннард Штруфф: на Уимблдоне я был очень близок к тому, чтобы победить Алькараса

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.

Для 33-летнего Штруффа это будет только второй в карьере финал турнира АТР. В полуфинале немец обыграл россиянина Аслана Карацева — 4:6, 6:3, 6:4.

«Это потрясающе. Не задумывался об этом. Раньше я играл в финале в Мюнхене, но из-за ковида были пустые трибуны. Теперь здесь потрясающая публика. Думаю, в воскресенье тоже так будет. Счастлив выйти в финал и очень доволен победой.

Понимаю, что у Аслана были некоторые проблемы в конце. Он боролся с ногой, что очень прискорбно, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Для меня это было не так просто, потому что я знал, что должен подавать и быть агрессивным. Мне удавалось сохранять спокойствие, хорошо подавать и наносить удары.

В прошлом году мы с Алькарасом провели потрясающий матч на Уимблдоне, и я был очень близок к тому, чтобы победить его, но на тай-брейке он наносил невероятные удары. Здесь будет по-другому. Это Испания, Мадрид. Думаю, что у него 20-0 на испанских грунтовых кортах, так что это будет очень тяжело. Но должен атаковать, иначе у меня не будет шансов». Я сделаю все возможное, чтобы победить его и выиграть свой первый титул», — приводит слова Штруффа пресс-служба АТР.