Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала финала
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Сегодня, 6 мая, в Мадриде (Испания) стартует 11-й, завершающий игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финала.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало матча — приблизительно в 19:30 мск.
Соболенко никогда не переигрывала Свёнтек на грунте. В последний раз девушки встречались в финале турнира в Штутгарте 23 апреля 2023 года, где представительница Беларуси уступила представительнице Польши со счётом 3:6, 4:6.
За титул в Мадриде победительница получит 1 тысячу рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году соревнования выиграла представительница Туниса Онс Жабер, снявшаяся с текущего розыгрыша из-за травмы.
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