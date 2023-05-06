Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала финала

Сегодня, 6 мая, в Мадриде (Испания) стартует 11-й, завершающий игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финала.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало матча — приблизительно в 19:30 мск.

Соболенко никогда не переигрывала Свёнтек на грунте. В последний раз девушки встречались в финале турнира в Штутгарте 23 апреля 2023 года, где представительница Беларуси уступила представительнице Польши со счётом 3:6, 4:6.

За титул в Мадриде победительница получит 1 тысячу рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году соревнования выиграла представительница Туниса Онс Жабер, снявшаяся с текущего розыгрыша из-за травмы.