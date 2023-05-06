Карлос Алькарас: поставил бы себя на первое место в списке фаворитов «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции 2023 года.

«Есть Циципас, Джокович. Если Надаль сможет сыграть, это всегда будет его турнир. Но я поставил бы себя на первое место в списке фаворитов», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 11 июня 2023 года.

Ранее Алькарас уверенно обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 6:3. Испанский спортсмен вышел в финал соревнований. На этой стадии Алькарас встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, обыгравшим в полуфинале россиянина Аслана Карацева. Игра состоится завтра, 7 мая.