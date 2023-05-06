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Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Риме

Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Риме
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Канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), сообщает журналист Джон Палаццо на своей странице в социальных сетях.

Вместо Шаповалова в заявку на турнир внесён французский спортсмен Жереми Шарди. Турнир в Риме пройдёт с 10 по 21 мая. Ранее с этих соревнований снялся испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, Шаповалов, который на данный момент занимает 27-е место в рейтинге ATP, не принял участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Победителем соревнований стал российский теннисист Андрей Рублёв, в финале одержавший победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Эта победа стала для Рублёва первой на турнире категории ATP-1000.

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