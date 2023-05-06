Борг: Алькарас станет первой ракеткой мира и останется на вершине на долгие годы

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный шведский теннисист Бьорн Борг поделился мнением об игре испанского спортсмена Карлоса Алькараса.
«На следующей неделе он станет первым в рейтинге, и я думаю, что останется там на долгие годы. Мне нравится всё в игре Алькараса. Никаких слабых сторон. У него высокие шансы на победу в финале турнира в Мадриде. Наблюдать за игрой Карлоса невероятно, я очень впечатлён», — приводит слова Борга Eurosport.
Ранее Алькарас уверенно обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 6:3. Испанский спортсмен вышел в финал соревнований. На этой стадии Алькарас встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, обыгравшим в полуфинале россиянина Аслана Карацева. Игра состоится завтра, 7 мая.
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