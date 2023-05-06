Бьорн Борг: надеюсь, Рафаэль Надаль сыграет на «Ролан Гаррос». Я верю в него

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный шведский теннисист Бьорн Борг высказался о проблемах испанца Рафаэля Надаля.

«Рафа — мой хороший друг. Я знаю, что сейчас он пытается бороться со своими травмами, я давно это знал. К сожалению, он не сыграет в Риме, но мы хотим увидеть его на Открытом чемпионате Франции. Если он не придёт в форму, он не будет играть. Но Рафа есть Рафа, он один из величайших спортсменов в истории тенниса. Надеюсь, он сыграет на «Ролан Гаррос». Верю в него», — приводит слова Борга Eurosport.

Ранее Надаль объявил о пропуске турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт, пропустив в том числе все грунтовые «Мастерсы».