Елена Рыбакина опубликовала фото с прогулки в Мадриде

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на своей странице в социальных сетях поделилась новыми фотографиями с прогулки в Мадриде.

На фото представительница Казахстана позирует на фоне известной достопримечательности города — Хрустального дворца.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, Рыбакина снялась с матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Ранее спортсменка не смогла завершить матч второго круга турнира в Штутгарте (Германия) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей из-за повреждения поясницы.

Финал турнира в Мадриде, в котором встретятся польская спортсменка Ига Свёнтек и белорусская теннисистка Арина Соболенко, состоится сегодня, 6 мая. Начало игры — в 19:30 мск.