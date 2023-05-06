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Елена Рыбакина опубликовала фото с прогулки в Мадриде

Елена Рыбакина опубликовала фото с прогулки в Мадриде
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на своей странице в социальных сетях поделилась новыми фотографиями с прогулки в Мадриде.

На фото представительница Казахстана позирует на фоне известной достопримечательности города — Хрустального дворца.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, Рыбакина снялась с матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Ранее спортсменка не смогла завершить матч второго круга турнира в Штутгарте (Германия) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей из-за повреждения поясницы.

Финал турнира в Мадриде, в котором встретятся польская спортсменка Ига Свёнтек и белорусская теннисистка Арина Соболенко, состоится сегодня, 6 мая. Начало игры — в 19:30 мск.

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