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Ига Свёнтек — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Мадриде

Ига Свёнтек — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Мадриде
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Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Встреча пройдёт на центральном корте имени Маноло Сантаны и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). Финал
06 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, всего спортсменки провели восемь личных встреч. Ига Свёнтек лидирует в этой борьбе со счётом 6-2. В последний раз теннисистки встречались в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Победу в этой встрече со счётом 6:3, 6:4 одержала 21-летняя польская спортсменка.

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