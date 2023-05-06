Ига Свёнтек — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Мадриде

Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Встреча пройдёт на центральном корте имени Маноло Сантаны и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде.

Напомним, всего спортсменки провели восемь личных встреч. Ига Свёнтек лидирует в этой борьбе со счётом 6-2. В последний раз теннисистки встречались в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Победу в этой встрече со счётом 6:3, 6:4 одержала 21-летняя польская спортсменка.