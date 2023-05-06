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«Надеюсь, это мера предосторожности». Роддик — о решении Надаля пропустить турнир в Риме

«Надеюсь, это мера предосторожности». Роддик — о решении Надаля пропустить турнир в Риме
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Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о решении испанца Рафаэля Надаля пропустить турнир в Риме (Италия).

«Это тяжело. Все знают, что Рафа обожает проводить матчи до открытого чемпионата Франции. Это серьёзная проблема, о которой неприятно говорить вслух. Он скучает по Риму, но сейчас вопрос в том, сможет ли он выступить на «Ролан Гаррос». Захочет ли он вернуться с такой непростой травмой на грунтовый корт в скором времени? Сейчас уже не начало его карьеры. Надеюсь, что отказ от турнира в Риме — это мера предосторожности. К сожалению, перерывы между травмами Рафы становятся всё меньше», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

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