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Россияне Хачанов и Рублёв ведут после первого сета финала парного разряда Мадрида

Россияне Хачанов и Рублёв ведут после первого сета финала парного разряда Мадрида
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов ведут в счёте в финальном матче парного разряда «Мастерса», проходящего в Мадриде (Испания). Россияне взяли первый сет у дуэта Рохан Бопанна (Индия) — Мэттью Эбден (Австралия) со счётом 6:3.

Мадрид — парный разряд (м). Финал
06 мая 2023, суббота. 16:40 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 3
6 		3 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

В первом сете на счету Хачанова и Рублёва ни одной двойной ошибки, два эйса и один реализованный брейк-пойнт (100% реализации). Их соперники, в свою очередь, выполнили два эйса и допустили две двойные ошибки. У индийско-австралийского дуэта нет реализованных брейк-пойнтов на данный момент.

Сейчас идёт второй сет финального матча парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финальных встреч, проходящих в субботу, 6 мая.

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