Россияне Хачанов и Рублёв ведут после первого сета финала парного разряда Мадрида

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов ведут в счёте в финальном матче парного разряда «Мастерса», проходящего в Мадриде (Испания). Россияне взяли первый сет у дуэта Рохан Бопанна (Индия) — Мэттью Эбден (Австралия) со счётом 6:3.

В первом сете на счету Хачанова и Рублёва ни одной двойной ошибки, два эйса и один реализованный брейк-пойнт (100% реализации). Их соперники, в свою очередь, выполнили два эйса и допустили две двойные ошибки. У индийско-австралийского дуэта нет реализованных брейк-пойнтов на данный момент.

Сейчас идёт второй сет финального матча парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финальных встреч, проходящих в субботу, 6 мая.