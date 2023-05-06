Россияне Рублёв и Хачанов проиграли во втором сете финала парного разряда «Мастерса»

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов уступили во втором сете в финальном матче парного разряда «Мастерса», проходящего в Мадриде (Испания). Россияне взяли первый сет у дуэта Рохан Бопанна (Индия) — Мэттью Эбден (Австралия) со счётом 6:3, а во втором проиграли со счётом 3:6.

К началу третьего сета на счету Хачанова и Рублёва ни одной двойной ошибки, три эйса и один реализованный брейк-пойнт (100% реализации). Их соперники, в свою очередь, выполнили два эйса и допустили две двойные ошибки, а также реализовали единственный заработанный брейк-пойнт.

Сейчас идёт третий сет финального матча парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финальных встреч, проходящих в субботу, 6 мая.