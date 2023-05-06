Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов и Рублёв стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде

Хачанов и Рублёв стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выиграли «Мастерс» в Мадриде (Испания) в соревнованиях парного разряда. Спортсмены обыграли индийско-австралийский дуэт Рохан Бопанна — Мэттью Эбден со счётом 6:3, 3:6, [10:3].

Мадрид — парный разряд (м). Финал
06 мая 2023, суббота. 16:40 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 3
6 		3 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв выполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт (100%). На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт (100%).

Для Андрея Рублёва это четвёртая победа на турнирах в парном разряде: ранее теннисист выигрывал турниры в паре с россиянами Дмитрием Турсуновым и Асланом Карацевым, а также с украинцем Денисом Молчановым. Для Карена Хачанова это первый титул в парном разряде.

Материалы по теме
Наши парни — чемпионы Мадрида! Рублёв и Хачанов выиграли в финале «Мастерса»! LIVE
Live
Наши парни — чемпионы Мадрида! Рублёв и Хачанов выиграли в финале «Мастерса»! LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023