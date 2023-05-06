Хачанов и Рублёв стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выиграли «Мастерс» в Мадриде (Испания) в соревнованиях парного разряда. Спортсмены обыграли индийско-австралийский дуэт Рохан Бопанна — Мэттью Эбден со счётом 6:3, 3:6, [10:3].
Мадрид — парный разряд (м). Финал
06 мая 2023, суббота. 16:40 МСК
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 3
|
|3
|1 10
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв выполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт (100%). На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт (100%).
Для Андрея Рублёва это четвёртая победа на турнирах в парном разряде: ранее теннисист выигрывал турниры в паре с россиянами Дмитрием Турсуновым и Асланом Карацевым, а также с украинцем Денисом Молчановым. Для Карена Хачанова это первый титул в парном разряде.
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