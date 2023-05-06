«Крупнейший трофей я берёг для тебя». Андрей Рублёв — Карену Хачанову

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о подколах со стороны Карена Хачанова в отношении трофеев в парном разряде на соревнованиях. В субботу, 6 мая, спортсмены выиграли первый совместный титул в дуэте: россияне победили Рохана Бопанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия) в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания).
«Вы не представляете, сколько он мне дерьма наговорил за то, что я выигрывал парные титулы с другими ребятами… Карен говорил: «Ты играешь один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не побеждал». Крупнейший я берёг для тебя», — сказал Рублёв в послематчевом интервью на корте, обратившись в последней фразе к Карену Хачанову.
Для Хачанова это первый титул в соревнованиях парного разряда, для Рублёва — четвёртый и самый крупный. Ранее спортсмены в паре играли в двух финалах теннисных турниров (в Майами в 2018 году и в Париже в 2019 году), однако тогда победу одержать им не удавалось.
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