Фрэнсис Тиафо: хочу выиграть US Open в этом году, готов отдать всё ради этого

Американский теннисист, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, Фрэнсис Тиафо рассказал о желании одержать победу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в 2023 году.

«У меня мурашки по коже, я уже очень взволнован. Хочу выиграть US Open в этом году, готов отдать всё ради этого. Чувствую, будто каждый год мне дают три новых шанса — на Australian Open, Уимблдоне и US Open. На «Ролан Гаррос» мне всегда было тяжело. Я могу конкурировать с лучшими игроками мира и побеждать их», — приводит слова Тиафо издание Tennis Head.

Фрэнсис Тиафо является обладателем двух титулов в одиночном разряде. Спортсмен побеждал в Делрэй-Бич в 2018 году и в Хьюстоне в 2023 году.

US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года.