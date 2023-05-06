Фрэнсис Тиафо: хочу выиграть US Open в этом году, готов отдать всё ради этого
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Американский теннисист, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, Фрэнсис Тиафо рассказал о желании одержать победу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в 2023 году.
«У меня мурашки по коже, я уже очень взволнован. Хочу выиграть US Open в этом году, готов отдать всё ради этого. Чувствую, будто каждый год мне дают три новых шанса — на Australian Open, Уимблдоне и US Open. На «Ролан Гаррос» мне всегда было тяжело. Я могу конкурировать с лучшими игроками мира и побеждать их», — приводит слова Тиафо издание Tennis Head.
Фрэнсис Тиафо является обладателем двух титулов в одиночном разряде. Спортсмен побеждал в Делрэй-Бич в 2018 году и в Хьюстоне в 2023 году.
US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года.
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