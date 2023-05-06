Бывшая первая ракетка мира Крис Эверт: Алькарас готов завоевать титул на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, обладательница 18 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе семи побед на «Ролан Гаррос» и шести на US Open, американская теннисистка Крис Эверт рассказала об ожиданиях от Открытого чемпионата Франции в 2023 году.
«Когда я смотрю на Надаля и Джоковича, возникает вопрос об их здоровье. Эти двое были величайшими теннисистами на грунте последние несколько лет, но они становятся старше, получают травмы, поэтому их положение вызывает сомнения. Так что, я думаю, Алькарас готов завоевать титул на «Ролан Гаррос».
Присоединюсь к общему мнению, что мы давно не видели игрока с такой страстью и голодом до побед. У этого парня есть всё: атлетизм, набор нужных навыков, он умеет защищаться и атаковать, у него нет слабостей. Если он сохранит здоровье и голод до побед, то титул в Париже его.
Если бы у Новака и Рафы не было травм, у меня был бы другой взгляд на эту ситуацию. Даже в 80 лет я не исключала бы победу Рафы на «Ролан Гаррос». Я не сбрасываю их со счетов, просто чувствую, что их подготовка не так хороша, зато у них есть огромный опыт. Они лучше других знают, как управлять своей карьерой и эмоциями.
Они вполне могут успешно стартовать, играя в винтажный теннис, но, учитывая современные тенденции, отдаёшь небольшое предпочтение Алькарасу», — приводит слова теннисистки Eurosport.
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