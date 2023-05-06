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«Специалисты в парном разряде». Хачанов сделал надпись на камере

«Специалисты в парном разряде». Хачанов сделал надпись на камере
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв оставили традиционные надписи на камере после завершения финального матча парного разряда турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). В нём российский дуэт одержал победу.

Хачанов, для которого титул «Мастерса» стал первым в карьере в парном разряде, написал: «Специалисты в парном разряде» — и нарисовал улыбающийся смайлик. Рублёв же просто выразил благодарность: «Спасибо».

Фото: Tennis TV

Ранее Андрей Рублёв и Карен Хачанов дважды доходили в дуэте до финала парного разряда, однако проигрывали и в Майами в 2018 году, и в Париже в 2019 году. В финале «Мастерса» в Мадриде россияне одержали победу со счётом 6:3, 3:6, [10:3] над индийско-австралийским дуэтом Рохан Бопанна — Мэттью Эбден.

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