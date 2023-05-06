Видеообзор победы Хачанова и Рублёва в финале парного разряда «Мастерса» в Мадриде

В субботу, 6 мая, российский дуэт в составе Андрея Рублёва и Карена Хачанова одержал победу в финальном матче парного разряда турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Спортсмены одолели Рохана Бапанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия) со счётом 6:3, 3:6, [10:3].

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Карена Хачанова и Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде.

Данное видео опубликовано на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Для Карена Хачанова это первый титул в парном разряде в карьере, для Андрея Рублёва — четвёртый и самый крупный по значению. Это был третий финал для дуэта в парном разряде, однако в Майами в 2018 году и в Париже в 2019 году спортсменам не удавалось победить.