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Видеообзор победы Хачанова и Рублёва в финале парного разряда «Мастерса» в Мадриде

Видеообзор победы Хачанова и Рублёва в финале парного разряда «Мастерса» в Мадриде
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В субботу, 6 мая, российский дуэт в составе Андрея Рублёва и Карена Хачанова одержал победу в финальном матче парного разряда турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Спортсмены одолели Рохана Бапанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия) со счётом 6:3, 3:6, [10:3].

Мадрид — парный разряд (м). Финал
06 мая 2023, суббота. 16:40 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 3
6 		3 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Карена Хачанова и Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде.

Данное видео опубликовано на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Для Карена Хачанова это первый титул в парном разряде в карьере, для Андрея Рублёва — четвёртый и самый крупный по значению. Это был третий финал для дуэта в парном разряде, однако в Майами в 2018 году и в Париже в 2019 году спортсменам не удавалось победить.

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