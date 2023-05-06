Селиваненко — о победе Рублёва и Хачанова: они показали отличный слаженный теннис

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского дуэта в составе Андрея Рублёва и Карена Хачанова в финале парного разряда турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания).

«Игры в паре всегда имеют свою специфику. Особенно при регламенте, когда решающий сет играется как тай-брейк до 10 очков. Андрей и Карен в Мадриде показали отличный слаженный теннис, использовали по максимуму все сильные качества каждого из них — здорово подавали, играли с лёта. В решающем тай-брейке сумели сразу перехватить инициативу и очень чётко довели его до победного результата», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

В субботу, 6 мая, Андрей Рублёв завоевал свой четвёртый титул в парном разряде, Карен Хачанов выиграл турнир в паре впервые. Для российского дуэта это первая совместная победа в финале турниров парного разряда.