Ольховский: Рублёв и Хачанов могут выиграть ещё несколько парных турниров

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о победе россиян Андрея Рублёва и Карена Хачанова в финале парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Ребята — молодцы, я думаю, они могут выиграть ещё несколько парных турниров. Они играют на высоких скоростях, в этом их большое преимущество над остальными соперниками. Сейчас двум одиночникам не так сложно играть в паре, в парном разряде конкуренция не такая высокая, как была раньше, за двадцаткой рейтинга не так много сильных игроков. К тому же на них оказывается огромное давление, что они должны показывать результаты против одиночников», — цитирует Ольховского ТАСС.
В субботу, 6 мая, Андрей Рублёв и Карен Хачанов завоевали первый совместный титул в парном разряде. Для Хачанова это первая победа в парном разряде в карьере.
- 6 мая 2023
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