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Соболенко — Свёнтек: вторая ракетка мира взяла первый сет в финале Мадрида

Соболенко — Свёнтек: вторая ракетка мира взяла первый сет в финале Мадрида
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Арина Соболенко, вторая ракетка мира из Беларуси, выиграла первый сет финального матча турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), у Иги Свёнтек, первой ракетки мира из Польши. Стартовый сет завершился со счётом 6:3.

Мадрид (ж). Финал
06 мая 2023, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		1  
6 		0  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финального матча турнира в Мадриде.

После первого сета на счету Арины Соболенко два эйса и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Ига Свёнтек не выполняла эйсы и не реализовывала брейк-пойнты на данный момент. Также ни одна из спортсменок пока не допускала двойных ошибок.

Сейчас стартует второй сет финала турнира WTA-1000 в Мадриде.

На прошлом турнире, в Штутгарте, победу в финальной встрече над Ариной Соболенко одержала Ига Свёнтек.

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