Соболенко — Свёнтек: вторая ракетка мира взяла первый сет в финале Мадрида

Арина Соболенко, вторая ракетка мира из Беларуси, выиграла первый сет финального матча турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), у Иги Свёнтек, первой ракетки мира из Польши. Стартовый сет завершился со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финального матча турнира в Мадриде.

После первого сета на счету Арины Соболенко два эйса и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Ига Свёнтек не выполняла эйсы и не реализовывала брейк-пойнты на данный момент. Также ни одна из спортсменок пока не допускала двойных ошибок.

Сейчас стартует второй сет финала турнира WTA-1000 в Мадриде.

На прошлом турнире, в Штутгарте, победу в финальной встрече над Ариной Соболенко одержала Ига Свёнтек.