WTA пересмотрит правила спонсорства после скандала с Вероникой Кудерметовой

Британское издание INEWS сообщило, что WTA планирует пересмотр правил о спонсорских контрактах теннисистов после того, как в ходе турнира WTA-1000, завершающегося в субботу, 6 мая, в Мадриде (Испания), произошёл скандал с участием российской теннисистки, 13-й ракетки мира Вероники Кудерметовой. Спортсменка выходила на матчи турнира с логотипом «Татнефти» — российской компании, внесённой в санкционные списки ЕС и США.

Организация заявила о необходимости доработки правил после того, как Кудерметова обосновала своё появление с логотипом российской компании на корте тем, что WTA, в отличие от Уимблдона, не запрещает проявления связи теннисистов с государственными органами России (под связью понимаются 36% акций «Татнефти», которыми владеет правительство Татарстана).

Кудерметова уже подписала декларацию о нейтралитете, которая запрещает российским теннисистам — участникам Уимблдона демонстрировать любые проявления связи с Россией, а также запрещает им иметь спонсорские контракты с государственными компаниями.