Соболенко — Свёнтек: второй сет остался за польской спортсменкой

Арина Соболенко, вторая ракетка мира из Беларуси, проиграла второй сет финального матча турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), Иге Свёнтек, первой ракетке мира из Польши. Текущий счёт встречи 6:3, 3:6.

После второго сета на счету Арины Соболенко два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти. Ига Свёнтек, в свою очередь, реализовала два брейк-пойнта (100%), у неё нет ни эйсов, ни двойных ошибок.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финального матча турнира в Мадриде. Сейчас стартует заключительный, третий сет, в котором определится чемпионка турнира в Мадриде в 2023 году.

На прошлом турнире, в Штутгарте, победу в финальной встрече над Ариной Соболенко одержала Ига Свёнтек.