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Соболенко — Свёнтек: второй сет остался за польской спортсменкой

Соболенко — Свёнтек: второй сет остался за польской спортсменкой
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Арина Соболенко, вторая ракетка мира из Беларуси, проиграла второй сет финального матча турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), Иге Свёнтек, первой ракетке мира из Польши. Текущий счёт встречи 6:3, 3:6.

Мадрид (ж). Финал
06 мая 2023, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

После второго сета на счету Арины Соболенко два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти. Ига Свёнтек, в свою очередь, реализовала два брейк-пойнта (100%), у неё нет ни эйсов, ни двойных ошибок.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию финального матча турнира в Мадриде. Сейчас стартует заключительный, третий сет, в котором определится чемпионка турнира в Мадриде в 2023 году.

На прошлом турнире, в Штутгарте, победу в финальной встрече над Ариной Соболенко одержала Ига Свёнтек.

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