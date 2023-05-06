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Соболенко завоевала третий титул в сезоне и 13-й — в карьере

Соболенко завоевала третий титул в сезоне и 13-й — в карьере
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В субботу, 6 мая, белорусская теннисистка и вторая ракетка мира Арина Соболенко в тяжелейшем матче одержала победу над первой ракеткой мира, представляющей Польшу, Игой Свёнтек. Встреча состоялась в финале турнира категории WTA-1000, проходившего в Мадриде (Испания).

Для Арины Соболенко победа над Игой Свёнтек стала третьей в 2023 году. Ранее белорусская теннисистка выиграла титулы в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии. Суммарно это 13-я победа в карьере спортсменки, а сам турнир в Мадриде Соболенко выиграла уже второй раз в карьере — она была чемпионкой в 2021 году.

В последний раз Соболенко играла с Свёнтек в финале турнира в Штутгарте в апреле 2023 года. Тогда победу одержала польская спортсменка в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

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