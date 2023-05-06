Арина Соболенко выиграла три из девяти личных встреч с Игой Свёнтек

Сегодня, 6 мая, белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в финальном матче турнира категории WTA-1000, проходившего в Мадриде (Испания). Спортсменка обыграла принципиальную соперницу — польскую теннисистку и первую ракетку мира Игу Свёнтек. Это была девятая личная встреча двух лучших теннисисток мира (и восьмая официальная — одну из побед Ига одержала в выставочной Мировой теннисной лиги в прошедшее межсезонье).

До финала в Мадриде 21-летняя польская спортсменка выиграла шесть матчей с белоруской из восьми, то есть взяла 75% личных встреч. После того, как Арина Соболенко одержала третью победу над Игой Свёнтек, процент изменился: на счету первой ракетки мира 66% побед в личных противостояниях, в активе белорусской теннисистки, соответственно, 33% выигранных встреч.