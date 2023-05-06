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Соболенко: надеюсь, мы с Игой Свёнтек продолжим играть в финалах. Это что-то особенное

Соболенко: надеюсь, мы с Игой Свёнтек продолжим играть в финалах. Это что-то особенное
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Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась мнением о матчах с польской теннисисткой Игой Свёнтек, занимающей первую строчку в рейтинге WTA, в финалах турниров.

«Я очень счастлива. Особенно рада играть против Иги на грунте, это что-то особенное. Надеюсь, в этом сезоне мы продолжим играть в финалах. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло. Здорово, что первые два номера посева вышли в финал. Это что-то удивительное», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Сегодня, 6 мая, Арина Соболенко обыграла польскую спортсменку в финальной встрече турнира WTA-1000, проходившего в Мадриде (Испания). На предыдущем турнире, проходившем в апреле 2023 года в Штутгарте (Германия), белоруска уступила Свёнтек в финале в двух сетах.

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