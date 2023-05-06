«Играть в час ночи невесело». Ига Свёнтек — о расписании турнира в Мадриде

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек подвергла критике организацию турнира категории WTA-1000, завершившегося сегодня, 6 мая, в Мадриде (Испания). Спортсменка пожаловалась на неудобный график соревнований.

«Играть в час ночи невесело. Поэтому я была очень счастлива, что смогла пережить это», — заявила Ига Свёнтек в интервью на корте после поражения в финале турнира от белорусской теннисистки, второй ракетки мира Арины Соболенко. Слова польки приводит Open Court.

21-летняя польская теннисистка Свёнтек удерживает лидерство в рейтинге WTA уже больше года. Спортсменка является победительницей 13 турниров в одиночном разряде. Её принципиальная соперница Арина Соболенко по итогам финала между ними также завоевала свой 13-й титул.