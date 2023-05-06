Арина Соболенко рассказала, как отпразднует победу на турнире в Мадриде

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как она планирует отпраздновать победу на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), которую спортсменка одержала в упорной борьбе с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.

«Как я буду праздновать победу? Дайте мне подумать, я не знаю… Думаю, сегодня я съем пиццу. Следующий турнир как раз в Риме? Знаете, я не могу дождаться этого: закажу и пиццу, и пасту, и всё итальянское», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Сегодня, 6 мая, Арина Соболенко завоевала свой третий титул в 2023 году и 13-й титул в карьере. Следующий турнир, в котором спортсменка примет участие, пройдёт в Риме (Италия) с 8 по 21 мая 2023 года.