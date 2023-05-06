Фото: Арина Соболенко обнимает бойфренда после победы на турнире WTA-1000

Белорусская спортсменка и вторая ракетка мира Арина Соболенко сегодня, 6 мая, одержала победу в финальном матче турнира категории WTA-1000, проходившем в Мадриде (Испания). Спортсменка в упорной борьбе одолела первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек, взяв реванш за апрельское поражение в финале турнира в Штутгарте (Германия).

Сразу после победы в Мадриде Арина Соболенко обняла своего бойфренда, бывшего хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соболенко завоевала уже второй титул на турнире в Мадриде: впервые спортсменка одержала победу на кортах столицы Испании в 2021 году. Это третий титул белорусской теннисистки в 2023 году. Ранее она выиграла турнир в Аделаиде и стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.