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Тарпищев: Рублёв и Хачанов за счёт мощи не дали созидать соперникам

Тарпищев: Рублёв и Хачанов за счёт мощи не дали созидать соперникам
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского дуэта в составе Андрея Рублёва и Карена Хачанова в финале парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Молодцы ребята, причём они на турнире были единственные не парные игроки, которые обыграли все ведущие пары мира. Это произошло за счёт подачи Андрея и Карена. Плюс наши за счёт мощи не дали созидать соперникам. И на тай-брейке продемонстрировали морально-волевые качества», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В субботу, 6 мая, Карен Хачанов выиграл свой первый титул в парном разряде, для Андрея Рублёва победа в Мадриде стала четвёртой в соревнованиях пар. Для российского дуэта это первый совместный титул.

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