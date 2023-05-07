Алькарас — Штруфф: во сколько финал Мадрида, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 мая, в Мадриде (Испания) пройдёт заключительный, 12-й игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». Карлос Алькарас и Ян-Леннард Штруфф определят победителя среди мужчин.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – начало в 19:30 мск.
На российских телеканалах игру не покажут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|1
|2
|3
|
|
Отметим, что из соревнований выбыл последний среди россиян – Аслан Карацев (Q), ранее неожиданно обыгравший третью ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева. Он уступил в полуфинале турнира немцу Штруффу. Россиянин проиграл со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году титул завоевал Алькарас.
- 7 мая 2023
-
09:00
-
00:52
-
00:16
- 6 мая 2023
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:47
-
22:39
-
22:07
-
21:30
-
21:15
-
21:02
-
20:24
-
20:08
-
19:57
-
19:39
-
19:28
-
19:12
-
18:55
-
18:40
-
17:51
-
17:39
-
17:11
-
17:00
-
16:30
-
14:48
-
13:52
-
13:37
-
12:57
-
11:03
-
09:30
-
08:00