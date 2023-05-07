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Алькарас — Штруфф: во сколько финал Мадрида, где смотреть прямую трансляцию

Алькарас — Штруфф: во сколько финал Мадрида, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 мая, в Мадриде (Испания) пройдёт заключительный, 12-й игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». Карлос Алькарас и Ян-Леннард Штруфф определят победителя среди мужчин.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – начало в 19:30 мск.

На российских телеканалах игру не покажут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мадрид (м). Финал
07 мая 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Отметим, что из соревнований выбыл последний среди россиян – Аслан Карацев (Q), ранее неожиданно обыгравший третью ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева. Он уступил в полуфинале турнира немцу Штруффу. Россиянин проиграл со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году титул завоевал Алькарас.

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