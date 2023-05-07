«Ничего нет лучше энергии Нью-Йорка». Роджер Федерер показал закулисные фото с Met Gala

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях серию фотографий, посвящённую его пребыванию в Нью-Йорке.
Напомним, Федерер выступил в роли одного из ведущих яркого светского события мира Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Также он вместе с женой Миркой посетил матч плей-офф НБА.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
«Нет ничего лучше этой энергии Нью-Йорка. Спасибо за воспоминания», — подписал фото Федерер, добавив эмодзи «шампанское» и «самолёт».
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
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