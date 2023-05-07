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«Это всё из-за вашего торта!» Соболенко в чемпионской речи пошутила о скандале в Мадриде

«Это всё из-за вашего торта!» Соболенко в чемпионской речи пошутила о скандале в Мадриде
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в шутливой форме затронула небольшой скандал со своим тортом на день рождения, полученным от организаторов турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, турнир подвергся серьёзной критике со стороны как игроков, так и общественности за разные размеры тортов, которые организаторы преподнесли вторым ракеткам мира – Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу. 20-летний Алькарас получил торт гораздо больше, чем дали Соболенко.

Вчера, 6 мая, Соболенко стала чемпионкой турнира в Мадриде, в финале обыграв первую ракетку мира польку Игу Свёнтек со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

«Это всё из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош (смеётся)»,- сказала Соболенко в чемпионской речи, глядя на директора соревнований Фелисиано Лопеса.

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