Тарпищев: если всё сложится, Рублёв и Хачанов будут играть вместе на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном выступлении российских теннисистов Андрея Рублёва и Карена Хачанова в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Мы пары особо не тренируем, поэтому успех ребят приятнее. Пара Андрея и Карена растёт из года в год, и вот с третьего раза они выиграли «Мастерс». Естественно, если всё сложится, они будут играть на Олимпиаде вместе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В субботу, 6 мая, Карен Хачанов выиграл свой первый титул в парном разряде на турнире в Мадриде (Испания). Для Андрея Рублёва победа в Мадриде стала четвёртой в соревнованиях пар. Соответственно, у российского дуэта это первый совместный титул.