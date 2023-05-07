Тарпищев: если всё сложится, Рублёв и Хачанов будут играть вместе на Олимпиаде
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном выступлении российских теннисистов Андрея Рублёва и Карена Хачанова в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
«Мы пары особо не тренируем, поэтому успех ребят приятнее. Пара Андрея и Карена растёт из года в год, и вот с третьего раза они выиграли «Мастерс». Естественно, если всё сложится, они будут играть на Олимпиаде вместе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В субботу, 6 мая, Карен Хачанов выиграл свой первый титул в парном разряде на турнире в Мадриде (Испания). Для Андрея Рублёва победа в Мадриде стала четвёртой в соревнованиях пар. Соответственно, у российского дуэта это первый совместный титул.
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