Мария Шарапова опубликовала фото из бокса Льюиса Хэмилтона на этапе Гран-при в Майами

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото с посещения пятого этапа Гран-при Формулы-1, который проходит в Майами (США).
На одном из фото запечатлено, как Шарапова позирует в боксе семикратного чемпиона мира гонщика «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона. Отметим, что вместе с Шараповой на королевских гонках присутствует и её жених, британский миллионер Алекс Гилкс.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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