Алькарас высказался о решении Надаля сняться с «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о решении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля пропустить грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Печально видеть, как Рафа пропускает турниры и грунтовый тур, который является для него особенным. Здоровье превыше всего, и, если он решил не ехать в Рим, значит, он понял, что не готов. Надеюсь увидеть Надаля на «Ролан Гаррос» в полной готовности. Мир хочет видеть Надаля именно таким», — приводит слова Алькараса Tennis Infinity.
Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт, пропустив в том числе все грунтовые «Мастерсы».
- 7 мая 2023
-
11:53
-
11:21
-
11:18
-
10:59
-
10:47
-
10:44
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:00
-
00:52
-
00:16
- 6 мая 2023
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:47
-
22:39
-
22:07
-
21:30
-
21:15
-
21:02
-
20:24
-
20:08
-
19:57
-
19:39
-
19:28
-
19:12
-
18:55
-
18:40
-
17:51
-
17:39
-
17:11