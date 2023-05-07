Алькарас высказался о решении Надаля сняться с «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о решении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля пропустить грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Печально видеть, как Рафа пропускает турниры и грунтовый тур, который является для него особенным. Здоровье превыше всего, и, если он решил не ехать в Рим, значит, он понял, что не готов. Надеюсь увидеть Надаля на «Ролан Гаррос» в полной готовности. Мир хочет видеть Надаля именно таким», — приводит слова Алькараса Tennis Infinity.

Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт, пропустив в том числе все грунтовые «Мастерсы».