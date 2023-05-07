Людмила Самсонова: 90% украинских игроков со мной не здороваются. Вокруг много ненависти

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о напряжённости в туре из-за ситуации на Украине.

«Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не беспокоит, потому что я знаю, что сейчас происходит в их стране. Но моё мнение таково, что спорт и политика должны быть разделены. В конце концов, мы просто люди и всего лишь игроки, я и многие другие российские теннисисты не живём в России. Но я ставлю себя на их (украинских игроков) место и представляю, как им сейчас сложно. Мы пытались использовать теннис как средство объединения, отправляли много предложений ATP и WTA, но все они были отклонены. Вокруг много ненависти, но я их не виню», — приводит слова Самсоновой Sportface.it со ссылкой на подкаст «Contropiede».