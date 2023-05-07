Людмила Самсонова высказалась о выступлении за Италию
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о времени, когда представляла Италию на соревнованиях.
«С 16 до 18 лет я играла за Италию. Честно говоря, когда выступала за Италию, на мне было больше давления, точнее, я его ощущала сильнее. Но я у меня не было выбора, я стала выступать за Россию по бюрократическим причинам. Когда это произошло, давление спало и я почувствовала облегчение», — приводит слова Самсоновой Sportface.it со ссылкой на подкаст Contropiede.
В данный момент Самсонова является четвёртой ракеткой России. Ранее Людмила выступила на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), она дошла до 1/8 финала, где проиграла представительнице Румынии Ирине Бегу.
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