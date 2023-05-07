Людмила Самсонова: я мечтаю выиграть Олимпиаду. Некоторые считают меня сумасшедшей

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о желании сыграть на Олимпийских играх.

«Это моя самая большая мечта. Когда меня спрашивают, о чём я мечтаю, я всегда говорю: «Хочу выиграть Олимпиаду». Некоторые считают меня сумасшедшей, потому что я не называю победу на турнире «Большого шлема», но для меня Олимпиада всегда на первом месте. Даже просто иметь возможность играть на Играх уже здорово. Что я должна сказать? Будем надеяться, что они позволят нам сыграть», — приводит слова Самсоновой Sportface.it со ссылкой на подкаст Contropiede.

В данный момент Самсонова является четвёртой ракеткой России. Ранее Людмила выступила на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), она дошла до 1/8 финала, где проиграла представительнице Румынии Ирине Бегу.