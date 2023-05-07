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«Нет такого: бах, бах — и всё». Соболенко высказалась о высоких результатах на грунте

«Нет такого: бах, бах — и всё». Соболенко высказалась о высоких результатах на грунте
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о своих высоких результатах на грунтовом покрытии.

«Да, мне очень нравится играть на грунте, потому что у меня есть дополнительное время. Он не супербыстрый, и я могу подготовиться к мощным ударам, потому что здесь у меня много времени. И грунт очень нравится мне тем, что здесь более длинные розыгрыши. Нет такого: бах, бах – и всё. Придётся побороться за каждое очко, и это потрясающе.

Когда осознала, что предрасположена к грунту? Думаю, что в прошлом году, а точнее, в 2021-м, когда я впервые вышла в финал Штутгарта и подумала: наверное, грунтовые корты подходят моей игре», — сказала Соболенко на пресс-конференции после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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