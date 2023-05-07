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«Бесполезно злиться». Людмила Самсонова высказалась о недопуске на Уимблдон в 2022 году

«Бесполезно злиться». Людмила Самсонова высказалась о недопуске на Уимблдон в 2022 году
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о прошлогоднем решении организаторов Уимблдона не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

«Этот турнир был и остаётся одним из моих любимых. Я думаю, что могу показывать там отличный теннис. Но мы не в силах контролировать то, что произошло в прошлом году, поэтому бесполезно злиться и держать плохие мысли в голове: ничего не поделаешь. Это было их решением, и мы оставляем за ними это право. Я очень рада, что в этом году смогу туда вернуться, надеюсь, у меня получится туда поехать и сыграть», — приводит слова Самсоновой Sportface.it со ссылкой на подкаст Contropiede.

Ранее организаторы Уимблдона объявили об отмене бана россиян в 2023 году.

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