Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Мадриде
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Сегодня, 7 мая, состоится финальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Встреча пройдёт на центральном корте имени Маноло Сантаны и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф в финале турнира в Мадриде.
Мадрид (м). Финал
07 мая 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Напомним, всего спортсмены провели две личные встречи. В этой борьбе на данный момент установилась ничья — 1-1. Последний раз Алькарас и Штруфф встречались друг с другом в матче первого круга Уимблдона 2022 года. Победу в этой игре со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4 одержал испанский теннисист.
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