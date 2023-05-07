Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Мадриде

Сегодня, 7 мая, состоится финальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Встреча пройдёт на центральном корте имени Маноло Сантаны и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф в финале турнира в Мадриде.

Напомним, всего спортсмены провели две личные встречи. В этой борьбе на данный момент установилась ничья — 1-1. Последний раз Алькарас и Штруфф встречались друг с другом в матче первого круга Уимблдона 2022 года. Победу в этой игре со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4 одержал испанский теннисист.