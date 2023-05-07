Карен Хачанов поделился фотографиями победы в парном разряде «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов, который в субботу, 6 мая, в паре с Андреем Рублёвым одержал победу в финале парного разряда турнира серии «Мастерс», проходившего в Мадриде (Испания), поделился фотографиями матча в социальной сети.
Фото: Социальные сети Карена Хачанова
«Специалисты в парном разряде на этой неделе вместе с моим братом! Первый совместный титул «Мастерса», — подписал спортсмен фотографии.
Подписчики Хачанова эмоционально отреагировали на пост теннисиста. «Команда мечты», — написала олимпийская чемпионка в теннисе Елена Веснина. Российско-армянский кинопродюсер, режиссёр и сценарист Сарик Андреасян добавил: «Горжусь вами, парни!»
Карен Хачанов завоевал свой первый титул в парном разряде. Для Андрея Рублёва это четвёртая и самая крупная победа в дуэте.
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