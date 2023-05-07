«Мы обе классно играли. У меня нет больших сожалений». Свёнтек — о поражении в Мадриде

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-1000, завершившегося в Мадриде (Испания). Спортсменка проиграла в трёх сетах второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко.
«Мы обе играли на высоком уровне, но Арина Соболенко была лучше. Иногда всё решали несколько ударов, с которыми я могла бы справиться лучше. В какие-то моменты она рисковала. Возможно, я могла бы почаще перехватывать инициативу, но, если честно, мы обе классно играли. У меня нет больших сожалений.
Какие выводы я сделала? Могу об этом рассказать, но на следующей неделе уже новый турнир. Для меня Рим — это совсем другая история, не думаю, что я смогу применить какие-то вещи отсюда. Но если говорить в целом, то это опыт игры здесь и в разное время, а также способность восстанавливаться после поздних матчей. Всё это придаст мне уверенности, что я могу справиться с чем угодно. И просто хорошо и стабильно играть, этим можно гордиться», — приводит слова Свёнтек с пресс-конференции издание GoTennis.
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