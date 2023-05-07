Свёнтек — о финале с Соболенко: Арина провела очень классный матч

Польская теннисистка, возглавляющая рейтинг WTA, Ига Свёнтек рассказала о финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором спортсменка уступила второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко, а также выразила надежду, что в будущем теннисисток ждут новые совместные противостояния в финалах.

«Какую роль в моём поражении сыграли условия? Честно говоря, не думаю, что нам стоит об этом говорить, потому что Арина провела очень классный матч. Не хочу винить в поражении условия или что-то ещё. Иногда играть сложнее, иногда — проще. Вот почему теннис такой разнообразный, и вот почему кто-то лучше играет на одних покрытиях, а кто-то — на других. Но это не имеет особого значения, потому что она заслуженно победила, и я это уважаю и не хочу умалять заслуги Арины.

Я бы с удовольствием выходила в финал каждую неделю (улыбается). Учитывая игру Арины и нашу с ней стабильность, это в любом случае произойдёт. Не знаю, на каком турнире (улыбается). Не имеет значения. Для меня все матчи одинаково важны и требуют одинаковой концентрации, поэтому не так важно, на каком турнире мы снова встретимся», — цитирует Свёнтек GoTennis.