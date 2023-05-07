Азаренко и Хаддад-Майя стали чемпионками турнира WTA-1000 в парном разряде
Поделиться
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя одержали победу в финале парного разряда турнира категории WTA-1000, проходившего в Мадриде (Испания). Дуэт обыграл американскую пару Кори Гауфф — Джессика Пегула в двух сетах. Матч завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:4).
Мадрид — парный разряд (ж). Финал
07 мая 2023, воскресенье. 16:40 МСК
Кори Гауфф
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Виктория Азаренко
Беатрис Хаддад-Майя
В. Азаренко Б. Хаддад-Майя
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время Азаренко и Хаддад-Майя выполнили один эйс и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету Гауфф и Пегулы один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Двойных ошибок в этом матче спортсменки не допускали.
Для белоруски Азаренко это десятая победа в женском парном разряде, для Беатрис Хаддад-Майи — пятая. Это первая совместная победа теннисисток в дуэте.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
18:05
-
17:51
-
17:27
-
17:15
-
16:51
-
16:37
-
14:41
-
14:32
-
14:05
-
13:56
-
13:46
-
11:53
-
11:21
-
11:18
-
10:59
-
10:47
-
10:44
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:00
-
00:52
-
00:16
- 6 мая 2023
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:47
-
22:39
-
22:07
-
21:30
-
21:15
-
21:02
Партнерский контент