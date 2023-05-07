Азаренко и Хаддад-Майя стали чемпионками турнира WTA-1000 в парном разряде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя одержали победу в финале парного разряда турнира категории WTA-1000, проходившего в Мадриде (Испания). Дуэт обыграл американскую пару Кори Гауфф — Джессика Пегула в двух сетах. Матч завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:4).

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время Азаренко и Хаддад-Майя выполнили один эйс и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету Гауфф и Пегулы один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Двойных ошибок в этом матче спортсменки не допускали.

Для белоруски Азаренко это десятая победа в женском парном разряде, для Беатрис Хаддад-Майи — пятая. Это первая совместная победа теннисисток в дуэте.