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Азаренко и Хаддад-Майя стали чемпионками турнира WTA-1000 в парном разряде

Азаренко и Хаддад-Майя стали чемпионками турнира WTA-1000 в парном разряде
Витория Азаренко
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя одержали победу в финале парного разряда турнира категории WTA-1000, проходившего в Мадриде (Испания). Дуэт обыграл американскую пару Кори Гауфф — Джессика Пегула в двух сетах. Матч завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:4).

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
07 мая 2023, воскресенье. 16:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
В. Азаренко Б. Хаддад-Майя

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время Азаренко и Хаддад-Майя выполнили один эйс и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету Гауфф и Пегулы один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Двойных ошибок в этом матче спортсменки не допускали.

Для белоруски Азаренко это десятая победа в женском парном разряде, для Беатрис Хаддад-Майи — пятая. Это первая совместная победа теннисисток в дуэте.

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