Энди Маррей выиграл первый челленджер с 2005 года
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Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, сейчас занимающий 52-ю строчку рейтинга ATP, выиграл турнир серии «челленджер» впервые с 2005 года. Спортсмен победил на турнире в Экс-ан-Провансе (Франция), одолев 17-ю ракетку мира, американца Томми Пола. Встреча финала челленджера завершилась со счётом 2:1 (2:6, 6:1, 6:2).
Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Маррей выполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта. На счету Пола четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта, а также три двойные ошибки.
Энди Маррей получит за победу на челленджере во Франции 175 рейтинговых очков, что позволит ему подняться на десять строчек в рейтинге ATP и занять 42-е место в рейтинге ATP.
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