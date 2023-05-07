Соболенко: у меня будет немного времени отпраздновать титул и свой день рождения

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о своём развитии после победы на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

«Если бы кто-то сказал, что я стану чемпионкой «Большого шлема», второй ракеткой мира и буду выигрывать титулы на грунте, я бы подумала: «Не знаю, предстоит много работы, и я не уверена, что способна».

На самом деле я об этом не думала. По-моему, это и помогло. Я просто очень упорно работала, продолжала улучшать свою игру, находила аспекты, в которых могу прибавить, много анализировала свою игру. Так что с первого матча в Кубке Федерации я проделала большую работу. Оглядываясь назад, я очень горжусь собой, своей командой и тем, что мы сделали за последние годы.

Празднование титула? К сожалению, мы уезжаем завтра утром, так что я буду отмечать эту победу уже в Риме. Но я собираюсь отпраздновать и этот титул, и свой день рождения тоже. У меня будет один дополнительный день для празднования», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.